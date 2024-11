Jurgen Mettepenningen stelt zich vragen: "Begrijp het niet goed"

Pauwels Sauzen-Bingoal wordt vanaf 1 januari Pauwels Sauzen-Cibel Clementines. De zoektocht naar die nieuwe sponsor was echter bijzonder moeilijk.

Door de nieuwe gokwet mogen gokbedrijven vanaf 1 januari 2025 niet meer als naamsponsor gebruikt worden in de sport. En dus moet Pauwels Sauzen-Bingoal op zoek naar een nieuwe naamsponsor vanaf januari.

Met Cibel Clementines is er een tijdelijke oplossing gevonden, al was de zoektocht naar een nieuwe naamsponsor wel bijzonder moeilijk voor Mettepenningen. "Dat begrijp ik zelf niet goed. Het veldrijden is zo’n mooi merk in Vlaanderen", zegt hij bij WielerFlits.

Mettepenningen over zoektocht naar nieuwe sponsor

In vergelijking met het voetbal of een wegploeg zijn de budgetten ook veel kleiner en is het haalbaarder om een Vlaams bedrijf in de kijker te zetten, stelt Mettepenningen. Toch was de zoektocht lastig.

"We zijn er bijna twee jaar mee bezig geweest. Het is niet evident. Niet bij ons, niet bij andere ploegen", stelt Mettepenningen. Er is een bedrijf nodig om een grote stap te zetten en dat is nu ook gelukt.

Met fastfoodketen Quick en het Zweedse L.Brador heeft Mettepenningen nog enkele andere bedrijven gevonden die willen investeren in zijn ploeg. Die bedrijven hebben geen ervaring, maar Mettepenningen kon ze toch overtuigen.