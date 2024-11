Ploeg van Iserbyt trekt grote sponsor aan voor volgend seizoen: "Nu nog in het voetbal actief"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vanaf januari 2025 wordt de wetgeving voor gokbedrijven strenger. Daardoor verdwijnt Bingoal als naamsponsor bij de veldritploeg van Jurgen Mettepenningen.

Een paar jaar geleden al is Mettepenningen begonnen met de zoektocht naar een nieuwe sponsor, toen duidelijk werd wat de nieuwe wet over de gokreclame met zich mee zou brengen.

“Bingoal blijft wel nog tot eind 2027 met hun logo op de schouder van onze renners staan. Daarna is reclame voor gokbedrijven niet meer toegestaan”, vertelt Mettepenningen aan Het Belang van Limburg.

“In mijn zoektocht naar een vervanger sprak ik met zeker 25 bedrijven maar tot een handtekening is het nooit gekomen. Ik denk niet dat de wetgever heeft stilgestaan bij de gevolgen voor de sportwereld. Ik vind het schandalig.”

Een bedrijf als Bingoal is immers een legaal gokbedrijf. Gelukkig kwam Achiel De Witte, de stichter van Cibel, te hulp schieten. Hij wordt nu eventjes naamsponsor, tot er een nieuwe deal uit de bus komt.

Met Quick, Vermarc en L.Brador zijn er nu zelfs extra geldschieters in de ploeg. “Budgettair gaan we er op vooruit. Ik wil ook opnieuw in de jeugd investeren. De voorbije twee jaar heb ik mij niet gemoeid op de transfermarkt. Dat gaat veranderen. Als er zich een mogelijkheid voordoet om een gevestigde waarde binnen te halen, ga ik opnieuw meespelen.”

De komst van Cibel is een tijdelijke oplossing, maar er komt midden 2025 een nieuwe sponsor aan. “Ik heb inderdaad aan akkoord met een sponsor die momenteel nog actief is in het voetbal en zich bijgevolg niet kon vrijmaken op 1 januari.”