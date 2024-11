Remco Evenepoel bijzonder openhartig: "Pogacar is niet mijn beste vriend"

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, het lijken wel de beste vrienden. Toch is dat helemaal niet het geval.

Remco Evenepoel leek het in de Tour de France bijzonder goed te kunnen vinden met Tadej Pogacar. De twee hebben af en toe wel contact met elkaar.

“Ik heb het nummer van Tadej, maar dat is normaal onder de toppers. Ik heb ook het nummer van Wout van Aert en Mathieu van der Poel”, zegt Evenepoel aan Het Nieuwsblad.

Evenepoel vertelt ook over de laatste keer dat hij contact had met de nieuwe wereldkampioen. “Dat was over een Instagram-post van Velon met zijn gemiddelde wattage van het laatste anderhalf uur in Lombardije.”

Evenepoel wou er het fijne van weten. “Dat kon niet kloppen, want ik had hetzelfde wattage en was drie minuten achter. Dus stuurde ik hem: 'Ik wil weten wat je echt hebt getrapt.' Tadej heeft het niet aan mijn neus gehangen, maar het was dan ook een gekscherende en zelfs wat sarcastische vraag.”

Onze landgenoot schept dan ook duidelijkheid over hoe hun relatie in elkaar zit. “We sturen af en toe joviale berichtjes. Als een van ons verjaart, bijvoorbeeld. Het is niet mijn béste vriend, maar wel een goeie collega-vriend.”