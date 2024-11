Remco Evenepoel geeft eindelijk duidelijkheid over deelname aan Ronde van Vlaanderen in 2025

Het seizoen van Remco Evenepoel zit er nog maar net op, maar toch kijkt hij al vooruit naar 2025. Zo geeft hij onder meer duidelijkheid gegeven over een deelname aan de Ronde van Vlaanderen.

Dit jaar stond Remco Evenepoel voor het eerst aan de start van de Tour de France. Daar deed hij het uitstekend met een ritzege in een tijdrit, het jongerenklassement en de derde plaats in de Tour de France.

Volgend seizoen wilde Patrick Lefevere om Remco Evenepoel te laten starten in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Ik weet zeker dat hij de Ronde ooit wil rijden", zei Lefevere bij La Dernière Heure.

Evenepoel over Ronde van Vlaanderen

Evenepoel temperde meteen al het idee om de Ronde van Vlaanderen te rijden in 2025. Dat heeft hij nu opnieuw gedaan. "Ik zal komend seizoen geen Ronde van Vlaanderen rijden", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Milaan-Sanremo ligt nog altijd open als optie voor Evenepoel, al hangt dat af van de keuze voor Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice. Al is er nog niet concreet over het programma gesproken, wel over ideeën en doelen.

Ook de combinatie van de Giro en Tour ligt nog op tafel, omdat er in 2025 geen Olympische Spelen zijn. "Als ik de Giro rijd, zal ik geen Ardennenklassiekers als de Waalse Pijl en de Amstel rijden. Luik-Bastenaken-Luik sla ik nooit over als ik gezond ben."