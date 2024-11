Analist is het na ontslag belangrijke pion beu en kraakt wielerploeg af tot op de grond: "Team Circus gaat maar door"

Dat is nu het geval bij Team INEOS. Brian Smith, een analist voor Eurosport en GCN en zelf tweevoudig Brits kampioen, heeft het na het vertrek van ploegleider Cummings helemaal gehad. "Het is geen verrassing om Steve Cummings te zien weggaan bij Ineos. Het moet hard zijn om je job te doen als je het hele jaar het zwijgen wordt opgelegd", is de kritiek van Smith op X.

"Team Circus gaat maar door, nadat het zijn kopman wilde laten gaan en nog bereid was om 20% van zijn loon te betalen, om daarna een bocht van 180 graden te maken om hem te behouden." Dat is duidelijk een verwijzing naar de hele saga rond Tom Pidcock. Iedereen weet nog wel dat hij gedeselecteerd werd voor de Ronde van Lombardije.

Smith komt met nieuwe details hierover. "Waarom dat zo was? Hij had de vorm, hij dacht dat hij kon winnen, maar ze wilden niet riskeren om een hoge bonus te moeten uitbetalen." Volgens Smith lag een bonus ook aan de oorzaak waarom Pablo Castrillo er voor gekozen heeft om in 2025 de overstap naar Movistar en niet naar INEOS te maken.

Team Circus continues, after allowing your marquee rider to leave the team while willing to pay 20% of his salary then doing a U-turn to keep him. Not sure this is over.



Ivan Glasenberg has invested in Q36.5 and owns Pinarello. A match for Pidcock who was keen on the move.