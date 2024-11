Critici van Nederlandse dopingzondaar krijgen een veeg uit de pan: "Ze legden hem op de grond en hakten zijn kop eraf"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Doping blijft een erg gevoelig thema in het wielrennen. Als een dopingzondaar publiekelijk bekentenissen aflegt, kan die zich al eens verwachten aan harde reacties.

Zo is het ook gegaan bij Michael Boogerd. Dat vertelt Hein Vergeer, een voormalig schaatser, in een gesprek met Wieler Revue. De tweevoudig wereldkampioen allround schaatsen vertelt over zijn band met Boogerd "Ik ken hem heel goed. Zelf deed ik ook mee aan Sterren Dansen op het IJs, aan de editie die hij won. Ik vind hem een onwijs fijne man."

Het mag dus niet verbazen dat Vergeer het zo fel opneemt voor Boogerd. Vergeer weet ook in welke staat de ex-renner zich bevond in de nasleep van zijn dopingbekentenissen. "Na al een tijd te zijn gestopt, werd hij depressief en raakte hij erg in de put. Zijn dopingbekentenis kende enorme gevolgen voor hem", herinnert Vergeer zich.

Boogerd 'slachtoffer van eigen eerlijkheid'

Ondanks zijn eigen activiteit in de sportwereld neemt Vergeer zijn vriend niets kwalijk. De harde criticasters van Boogerd daarentegen moeten het wel ontgelden. "In een periode dat veel doping werd gebruikt, is hij het slachtoffer van zijn eigen eerlijkheid geworden", vindt Vergeer. "Ze legden hem op de grond en hakten zijn kop eraf."

Het was in die jaren een cultuur om al van bij de jeugd veel druk te zetten op wielertalenten, wat er dan uiteindelijk toe leidde dat ze haast allemaal naar doping grepen. "Je maakt iets ingrijpends mee in je jeugd en vijftig jaar later dringt het pas goed tot je door. Als schaatser stond ik eveneens vaak zwaar onder druk", erkent Vergeer.

Boogerd nu een wieleranalist

Het is voor Michael Boogerd mooi dat hij een vriend heeft die het zo voor hem opneemt. Anno 2024 doet Boogerd dienst als analist.