Oude partner van Wout van Aert steekt nu een tandje bij om Mettepenningen te steunen: "Relatie is er altijd geweest"

Het is opvallend nieuws dat Jurgen Mettepenningen onlangs aankondigde. In 2025 zal in de naam van zijn veldritploeg ook Cibel opduiken.

Omdat Mettepenningen in 2025 in zee zal gaan met een sponsor die zich nog niet kan vrijmaken in de eerste zes maanden, gaat Cibel akkoord om voor die periode de tweede naamsponsor te worden van zijn veldritploeg. Cibel-CEO Jurgen De Witte legt bij WielerFlits uit hoe alles in elkaar steekt en waarom het bedrijf dit wel zag zitten.

"Twee à drie jaar geleden zijn we opnieuw bij Jurgen begonnen als derde naamsponsor van de ploeg. We wilden graag terug iets doen in het wielrennen, nadat onze eigen continentale ploeg was opgedoekt. Met Jurgen zijn we altijd in contact gebleven. We hebben de samenwerking dan terug opgestart met als gedachte in ons achterhoofd om eens in die naam te geraken", verklaart De Witte.

Samenwerking met Mettepenningen verstevigd

Die wens zal binnenkort dus uitkomen. De samenwerking met Jurgen Mettepenningen wordt dus verstevigd. "De relatie met Jurgen is er altijd al geweest, alleen is die nu groter geworden. Het is bijkomstig op de sponsoring die we al deden." Het is zeker niet de eerste keer dat Cibel zich toelegt op de koers. "Wielrennen ligt ons nauw aan het hart."

Dat heeft ook met familiebanden van De Witte te maken. "Mijn oom is altijd een goede renner geweest, en mijn papa zijn schoonbroer was José De Cauwer. Zo zijn we dikwijls naar de koersen gaan kijken. Als bedrijf gaan we daar altijd iets in blijven doen, uit liefde voor de sport. Soms komen er dingen uit de lucht gevallen. Zoals in 2018 met Wout van Aert."

Cibel in 2018 sponsor van Van Aert

Cibel was toen even sponsor van het soloproject van Van Aert. "Dat was echt een opportuniteit, gezien de situatie waar hij toen inzat. Hij is toen zonder sponsor of ploeg met zijn manager bij ons gekomen, dat was op een paar uur geklonken. Dat zijn kleinere budgetten, zo’n eenmansploeg kunnen we wel aan. WorldTour-ploegen zijn te hoog gegrepen voor ons."