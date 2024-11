Thibau Nys gaat Europese trui showen bij volgende belangrijke afspraak, maar concurrent heeft de beste herinneringen

De koers stopt nooit, ook niet na een geweldige overwinning in een kampioenschap. Thibau Nys maakt zich alweer op voor een volgende afspraak in het veld: een klassementscross in Lokeren. Daar is het Michael Vanthourenhout die mooie herinneringen heeft.

De overwinning van Thibau Nys zit nog heel erg vers in het geheugen. Hij wil misschien ook graag nog wat nagenieten, maar er kondigt zich alweer een klassementscross aan. De X2O Badkamers Trofee strijkt zondag neer in Lokeren voor de tweede manche in dit klassement. De eerste manche werd vorige vrijdag op de Koppenberg verreden.

Het is voor het eerst dat de Rapencross uit Lokeren deel zal uitmaken van de X2O Trofee. De veldrit is nochtans wel gekend: de Mont Henri is nog altijd de scherprechter in het gevarieerde parcours in Park ter Beuken. Het is ook op deze omloop - uitgezonderd hier en daar een aanpassing - dat in 2023 het BK veldrijden werd georganiseerd.

Mooie gelegenheid voor Thibau Nys

Voor Thibau Nys is het een eerste gelegenheid om zijn Europese sterrentrui te showen. Een kans die hij met beide handen zal willen grijpen. Geen betere manier om te genieten van een grote zege dan er nog een extra overwinning aan toe te voegen. Baloise Trek Lions trekt met veel ambitie naar Lokeren, want het heeft ook X2O-leider Lars van der Haar in zijn rangen.

De ploeg van Sven Nys zal de oppergaai uiteraard niet zomaar cadeau krijgen. Onder andere Michael Vanthourenhout is gebrand op een zege in Lokeren. "Ik heb alvast mooie herinneringen aan Lokeren", laat de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal weten aan Belga. "Ik werd er Belgisch kampioen op de Mont Henri. We zien wel hoe het loopt."

Michael Vanthourenhout in merkentrui

"Het parcours werd wat aangepast in vergelijking met het BK van 2023, maar ik rijd er wel graag", aldus Vanthourenhout. "Ik start er voor het eerst sinds lang weer in mijn merkentrui. Dat zal raar aanvoelen." De mannencross begint zondag om 15u.