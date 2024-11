UCI pakt alweer uit met nieuwe regel: Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck moeten aan de slag

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De UCI heeft de regels over de truien van de ploegen in de grote rondes van 2025 verstrengd. Voor heel wat ploegen zal er zo werk aan de winkel zijn in bepaalde grote rondes.

Ploegen pakken in grote rondes vaak uit met een nieuw shirt. Vaak om op te vallen of om een andere sponsor te promoten, maar soms ook noodgedwongen. Zo wijzigt Visma-Lease a Bike al jaren zijn uitrusting in de Tour. De normale gele uitrusting van de ploeg lijkt namelijk te veel op de gele leiderstrui in de Tour. EF Education EasyPost heeft hetzelfde probleem in de Giro, waardoor zij dan hun roze uitrusting moeten inwisselen voor iets nieuws. Volgens Cyclingnews heeft de UCI de regels in 2025 nog strenger gemaakt. Zo mag de uitrusting van de ploegen ook niet meer lijken op de andere leiderstruien in grote rondes. De witte uitrusting van UAE Team Emirates leek dit jaar te veel op de witte jongerentrui. Wordt Giro probleem voor Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck? De ploeg van Tadej Pogacar zou dan ook wat zwarte elementen aan hun trui toegevoegd hebben voor 2025. "Acht teams dragen blauw, en dat worden er volgend jaar nog meer", zegt CEO Mauro Gianetti. De ploegen zullen dus nog moeilijker uit elkaar te houden zijn. En die blauwe uitrustingen worden dan weer een probleem in de Giro, waar de bergtrui blauw is. Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck zullen hun blauwe outfit daar moeten aanpassen. Het zal elke grote ronde wennen worden aan de nieuwe kleuren van de verschillende ploegen.