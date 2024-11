📷 Eén van twee jongeren die omkwam in dramatisch ongeval in Diksmuide is wielrenner

Volg Wielerkrant nu via Instagram! In Beerst bij Diksmuide kwamen vrijdagavond twee jongeren van 18 jaar om. Eén van hen was een wielrenner. Drie jongeren hadden vrijdagavond een ongeval met hun wagen in Beerst. De auto eindigde op zijn dak en zonk in een vijver van een landbouwer. Eén van de drie kon zichzelf bevrijden en sloeg alarm bij de boer. Hij raakte zwaar onderkoeld. Duikers van de brandweer haalden de twee andere jongens naar boven, maar alle hulp voor hen kwam te laat. Wat er precies gebeurde is nog niet bekend. Meer dan twintig brandweerlui kwamen ter plaatse om te helpen. Toch is de balans bijzonder zwaar. Ook meerdere ziekenwagens en MUG-teams waren erbij. Het gaat om twee achttienjarigen uit het naburige Houthulst en Staden. Een van hen is Miel Dekien, die volgend jaar bij Basso Team Flanders aan de slag ging gaan. “Met droefheid brengen we jullie op de hoogte van het overlijden van een van onze nieuwe renners voor 2025, Miel Dekien uit Houthulst als gevolg van een tragisch verkeersongeval”, klinkt het. “Namens de ganse ploeg betuigen we ons oprechte medeleven aan de familie en vrienden.”



