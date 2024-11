🎥 Van Roglic en Philipsen tot De Lie: renners krijgen stevige som voor criteriums ver van huis

Het offseason is voor heel wat renners al een tijdje bezig. Toch rijden onder meer Jasper Philipsen, Primoz Roglic en Arnaud De Lie toch nog koersen in Saitama of Singapore.

Vorige week werd in het Japanse Saitama al het Prudential Singapore Criterium met onder meer Primoz Roglic, Biniam Girmay en Mark Cavendish. In de sprint werd duidelijk dat het podium vooraf al vast lag.

Roglic reed op kop maar zag toch nog Biniam Girmay en Mark Cavendish over zich heen komen in de laatste rechte lijn. Jasper Philipsen werd vierde, maar aan de gezichten van de renners was duidelijk te zien dat ze niet voluit gingen.

Stevige som geld voor de renners

Dat er toppers aan de start staan in de twee criteriums is niet toevallig. Zowel Saitama als Singapore wordt georganiseerd door ASO, de organisator van de Tour de France. En zij leggen de renners ook stevig in de watten.

De exotische reis is tot in de puntjes geregeld en renners kunnen rekenen op startgeld dat tussen de 3.000 en de 20.000 euro ligt. "Voor jonge renners die erover horen, spreken de trips naar Japan en Singapore tot de verbeelding, zegt David van der Poel, manager van Arnaud De Lie bij Het Nieuwsblad.

"Het is een leuke ervaring, maar je mag niet onderschatten hoe druk het programma is. Voorafgaand aan het criterium zijn er tal van culturele activiteiten", stelt Van der Poel nog. En De Lie is ondertussen ook alweer aan het trainen.