Ex-mecanicien doet boekje open over doping bij zijn wielerploeg: "Zoveel kostte een behandeling"

Dat doping in het verleden zijn plek had in het wielerpeloton is algemeen geweten. Al ging het er wel heel open aan toe.

Een oud-mechanicien van de Spaanse wielerploeg Kelme heeft aan de krant Marca zijn verhaal gedaan over hoe het eraan toeging. En dat gebeurde gewoon open en bloot. De man getuigt anoniem hoe het er in de jaren 1990 en 2000 aan toeging. “Bij het eerste trainingskamp midden januari, dat altijd in de buurt van Alicante werd gehouden, zag ik de vele dokters al rondlopen”, klinkt het. Hij noemt de namen van Eufemanio Fuentes, zijn zus en Walter Viru. Er werd ook de nodige centen voor op tafel gelegd. “Voor de Ronde van Mallorca ging er veel cash over tafel... De jaarlijkse behandeling kostte zo'n 30.000 euro, meen ik me te herinneren. En let op, die behandelingen waren niet alleen voor de renners van Kelme, maar ook voor renners van andere teams.” Kelme had indertijd een heel pak bekende namen in de ploeg, met onder andere Fernando Escartin, Oscar Sevilla, Roberto Heras, Alejandro Valverde en Angel Casero.