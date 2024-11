"In elk stadje een schatje": Patrick Lefevere doet het verhaal van liefde in en rond de koers

In de afgelopen vier jaar gaven heel wat mensen zich bloot in De Levensvragen van De Wachter. Reporter Sabine Vermeiren van Het Laatste Nieuws tekende die gesprekken op.

Om terug te blikken op de reeks haalt ze enkele fragmenten van vroeger terug. Daarbij ook een stuk waarin de liefde aan bod komt. Gesprekspartner van dienst was Patrick Lefevere. “De liefde, dat is constant water bij de wijn doen. En verdraagzaam zijn. Mijn vrouw Patricia is een huismus. Ze wil nergens mee naartoe en het wordt erger met het ouder worden. Ze eet niet graag en ze kookt niet graag”, vertelt de CEO van Soudal-QuickStep.

“Mocht het niet nodig zijn om te overleven, ze zou het niet doen, zegt ze. Elke ochtend om half zeven staat ze op. Drie keer per week gaat ze naar een personal trainer en vorig jaar is ze voor het eerst alleen op reis geweest. De liefde, dat is ervoor zorgen dat je elk een goed leven hebt. En toegevingen doen.”

Lefevere geeft aan dat hij de verleiding gemakkelijk kan weerstaan. Nochtans toen de wildste verhalen de ronde over renners en begeleiders die heel vaak in het buitenland zitten.

“Flirts van één nacht hebben mij nooit geïnteresseerd. Ik ben geen jager op dat vlak. Een wat oudere vrouw wou op zeker ogenblik absoluut mijn kamer mee in. Ze had veel macht en ze zei: ‘Laat me binnen of je speelt je sponsor kwijt’, maar ik ben niet geplooid. Niet voor chantage.”

Lefevere ging naar eigen zeggen niet uit in het buitenland. “Mensen geloven me niet als ik dat zeg. ‘In elk stadje een schatje’, denken ze, maar dat is niet zo. Aan de start van de Tour de France stonden eens tien vrouwen klaar voor duizend mannen. Ik ging me daar niet mee bezighouden. Als ik schiet, heb ik graag dat het raak is.”