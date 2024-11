Mama van Thibau Nys spreekt klare taal over haar zoon: "Heb ik hem echt moeten leren"

Isabelle Nys is er ondertussen 42. Precies de helft daarvan, 21 jaar ondertussen, zorgt ze al voor zoonlief Thibau.

Isabelle Nys was bijzonder jong toen ze haar zoon Thibau kreeg. “Ik ben niet te beschaamd om toe te geven dat mijn kind verstandiger is dan ikzelf was op die leeftijd”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad. “Soms sta ik versteld van hoe volwassen hij klinkt.”

“Zoals wanneer hij zegt dat hij nu van Sven meer opsteekt dan vroeger terwijl hij dacht dat het minder zou zijn. Dat is toch mooi, ook dat hij zoiets kan toegeven. Het betekent voor mij ook dat Sven en ik geslaagd zijn in de opvoeding van onze zoon, ondanks de scheiding.”

Sportief gaat het heel erg goed met haar zoon. Zij waakt vooral over de mentale gezondheid van Thibau. “Zoals elke mama stel ik mijzelf slechts één vraag: is mijn kind gelukkig? Er zijn heus wel moeilijke periodes geweest bij Thibau. Zoals tijdens de pandemie.”

De overstap naar de elite was bijvoorbeeld niet gemakkelijk voor Nys. “Voordien was de cross nog om te spelen en plots werd het heel serieus. Dan heb ik hem een keer duidelijk gezegd dat iets anders doen dan de cross ook een optie was.”

Maar ook dit seizoen waakte ze over hem, toen het bij de start van het seizoen niet zo lekker liep. “Dat moet ik dan eerst van Anna (vriendin Anna Eikendal, red.) horen want zelf komt hij daar niet mee af. Thibau kan slecht verliezen. Ik heb hem als kind echt moeten leren dat het niet okay was dat het ganzenbord door de lucht vloog telkens hij niet won.”