Tadej Pogacar onthult waarom hij noodgedwongen vaak alleen moet trainen

Tadej Pogacar beleefde in 2024 een topjaar met heel wat mooie zeges. Maar de Sloveen moet vaak ook alleen zijn loodzware trainingen afwerken.

Liefst 25 keer mocht Tadej Pogacar zegevieren in 25 en dat allemaal in grote koersen. De Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en de eindzege in de Giro en de Tour, het WK op weg en de Ronde van Lombardije.

Het is maar een greep uit de zeges van de Sloveen in 2024. En daarvoor moet er natuurlijk ook stevig getraind worden. Dat doet Pogacar vaak vanuit zijn thuisbasis in Monaco, maar vaak is hij ook alleen op pad.

Pogacar werkt namelijk loodzware trainingen af die voor andere renners te zwaar zouden zijn. "Dat is waarom niet veel mensen met mij willen rijden. Of ik niet met hen", zegt Pogacar in de Inside The Ride Podcast.

Pogacar over training met Matthews

Als Pogacar toch met iemand samen gaat trainen, is dat vaak met de Australiër Michael Matthews. De twee kunnen het dan ook goed met elkaar vinden. "Bling (bijnaam van Matthews, nvdr.) kan waarderen hoe ik train, en ik houd van hoe hij traint."

"Vaak gaan we daarom samen. Voor koffierondjes en makkelijke rondjes zijn er vaak meer mensen." Tijdens de koers houdt Pogacar geen rekening met zijn vriend Matthews. "Als ik op het wiel zit van mijn ploeggenoot in de laatste vijf kilometer, laat ik hem er niet tussen"