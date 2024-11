Intermarché-Wanty slaat opnieuw kleine noodkreet: "Kan niet eeuwig blijven duren"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met drie zeges in de Tour de France van Biniam Girmay kon Intermarché-Wanty deze zomer stevig zegevieren. Maar de ploeg zoekt wel altijd naar nieuw kapitaal.

Met 14 miljoen euro heeft Intermarché-Wanty het kleinste budget in de WorldTour, UAE Team Emirates heeft meer dan 50 miljoen euro ter beschikking. En dat wordt stilaan een probleem voor de Waalse ploeg.

Het is roeien met de riemen die het heeft. Zo zag Intermarché-Wanty onder meer Mike Teunissen vertrekken naar Astana. Hij kreeg een aanbieding van zo'n half miljoen euro, te veel voor de Waalse ploeg.

Intermarché-Wanty zoekt naar vers geld

Het is roeien met de riemen die er zijn. Al kleeft daar volgens performance manager Aike Visbeek wel een houdbaarheidsdatum. "Je kunt dat niet eeuwig blíjven doen. Niet dat er angst regeert voor wat de toekomst brengt", zegt hij bij HLN.

De ploeg denkt aan de toekomst, de plek van tweede titelsponsor ligt open. En toch heeft ook Intermarché-Wanty het net als veel ploegen moeilijk om een nieuwe sponsor te vinden.

"Raar eigenlijk, dat dat ‘gat’ zo moeilijk opgevuld geraakt. Met Girmay hebben we toch iemand met een eigen identiteit, die in Amerika de voorpagina’s haalde en er op de internationale markt enorm uitspringt? We hopen van harte dat het er alsnog van komt."