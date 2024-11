Niels Vandeputte alweer tweede, maar heeft reden waarom hij dat een "revanche" noemt

Thibau Nys van de zege houden lukte niet, maar Niels Vandeputte mocht wel weer mee op het podium. Dat deed hij samen met zijn ploegmaat Jente Michels.

Niels Vandeputte is aan een bijzonder regelmatig seizoen bezig, in negen crossen viel hij nog niet buiten de top vier. In Lokeren moest hij voor de derde keer dit seizoen wel tevreden zijn met tweede plaats.

"Ik reed zaterdag ook in Rucphen, waar ik vierde werd. Ik was daar niet echt tevreden mee. Het is daarom mooi dat ik vandaag revanche kon nemen met een tweede plaats. Maandag volgt de derde cross van het weekend (Superprestige in Niel, nvdr.)."

"Ik ben benieuwd of ik de goede lijn kan voortzetten en wederom voor het podium kan strijden", zei Vandeputte nog. In de Superprestige verdedigt Vandeputte zijn gedeelde leidersplaats met Joran Wyseure.

Vandeputte over ploegmaat Michels

In Lokeren mocht Vandeputte samen het podium op met Jente Michels, zijn ploegmaat bij Alpecin-Deceuninck. "Jente is een nog een paar jaar jonger (21 jaar, nvdr.) dan mij en zelfs nog belofte."

"Hij werd vorige week weer Europees kampioen bij de beloften. Als ik mij niet vergis is dit zijn eerste podium in een tv-cross. Dus het is mooi dat ik dan samen met hem het podium op mag", besloot Vandeputte.