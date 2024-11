Vervecken ziet stevige motivatie voor Van Aert en Van der Poel: "Op maat van Wout én Mathieu"

Krijgen we deze winter een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veldrijden? Onder meer het WK veldrijden zou een drijfveer kunnen zijn.

Van Wout van Aert weten we dat hij na 19 december, wanneer de eerste ploegstage van Visma-Lease a Bike afgelopen is, opnieuw het veld zal induiken. Van wereldkampioen Mathieu van der Poel is er nog geen nieuws.

De voorbije jaren bouwden Van Aert en Van der Poel hun winter af, maar reden toch altijd zo'n tiental crossen per seizoen. Slechter werden de 'Grote Twee' er niet van in het voorjaar, want ze wonnen ook ieder jaar.

Ook Erwin Vervecken vindt dat het veldrijden Van Aert en Van der Poel helpt. "Ze beseffen dat de cross hen in de winter de nodige scherpte geeft om in het voorjaar op de weg te presteren", zegt hij bij De Zondag.

WK veldrijden doel voor Van Aert en Van der Poel?

Een motivatie voor Van Aert en Van der Poel kan het WK veldrijden in het Noord-Franse Liévin (op 2 februari) zijn. Van der Poel kan het record van De Vlaeminck evenaren met een zevende regenboogtrui, Van Aert wacht sinds 2018 op een nieuwe wereldtitel.

"Het is dichtbij en er ligt daar een parcours waar de grote motoren het verschil kunnen maken. Kortom een parcours op maat van Wout én Mathieu", stelt Vervecken. Krijgen we opnieuw een duel zoals in Hoogerheide in 2023?