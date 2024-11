Jasper Philipsen blijft verweesd achter: "Had het Mathieu een paar keer gevraagd"

Jasper Philipsen is er niet in geslaagd het Criterium in Singapore te winnen. Hij moest vrede nemen met een tweede plaats.

De overwinning in het Tour de France Prudential Singapore Criterium ging naar Mark Cavendish. Het was voor de Brit zijn laatste koers uit zijn carrière.

Jasper Philipsen werd tweede. Onze landgenoot miste duidelijk zijn ploegmaat Mathieu van der Poel. In de Tour de France verzorgde de Nederlander meer dan eens de lead-out voor Philipsen.

Philipsen had geprobeerd om Van der Poel mee te krijgen naar Singapore. “Ik heb Mathieu een paar keer gevraagd om mee te gaan, maar hij voelt zich in het naseizoen fijn in Spanje”, zegt Philipsen aan de Nederlandse krant De Telegraaf.

Philipsen kijkt al voluit naar volgend jaar. Daar wil hij zichzelf nog meer laten zien dan dit jaar. Ook de Giro rijden is voor onze landgenoot een optie, zo gaf hij nog mee.

Nu is het eventjes tijd voor wat vakantie. Dat zal in eigen land zijn, want Philipsen liet recent nog weten dat hij een hond kocht en daardoor is een reis niet mogelijk. Hij ligt bij Alpecin-Deceuninck nog onder contract tot mei 2028.