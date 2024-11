Jasper Philipsen droomt van geel in de Tour, maar zegt ook iets verrassend over Mathieu van der Poel

Heel wat topsprinters hebben 5 juli 2025 nu al met rood omcirkeld op hun kalender. Ze krijgen na vijf jaar nog eens de kans op de eerste gele trui in de Tour de France.

De voorbije jaren werd de openingsetappe van de Tour de France steeds zwaarder gemaakt, waardoor er al meteen een strijd was tussen de klassementsrenners. Zo pakte Tadej Pogacar dit jaar al op dag twee de gele trui.

In 2025 mogen de sprinters nog eens strijden voor de eerste gele trui in de Tour. Dat was al van 2020 geleden, toen won Alexander Kristoff de eerste etappe in Nice. Een dag later moest hij het geel alweer afstaan aan Julian Alaphillipe.

Slaat Van der Poel de Tour over in 2025?

Met de openingsetappe in Lille in 2025 krijgt onder meer Jasper Philipsen een kans op de gele trui. Al liggen er in de eerste week ook kansen voor Mathieu van der Poel, met onder meer de aankomst op de Mûr de Bretagne.

"Voor ons allebei zijn er mogelijkheden, al weet ik niet of Mathieu er bij gaat zijn", zegt Philipsen verrassend bij De Telegraaf. "Ik wil graag de Tour rijden, maar ook mijn programma is nog niet bekend."

"Mochten we beiden aan de start staan, dan ben ik zeker bereid om hem op welke manier ook bij te staan", zegt Philipsen. De voorbije jaren was Van der Poel vaak de lead-out van Van der Poel, met succes.