Thibau Nys komt met stevige knipoog: "Kan niet beloven dat het er niet aankomt"

Thibau Nys was bijzonder ontroerd nadat hij Europees kampioen veldrijden werd. Al wachten we nu wel op één ding.

Het was een fantastische overwinning voor Thibau Nys in het Spaanse Pontevedra. Onze landgenoot pakte er de Europese titel in het veldrijden.

Dat zorgde voor een bijzonder emotioneel moment bij de zoon van Sven Nys. Nu de eerste storm al wat gaan liggen is en Nys zijn eerste zege als Europees kampioen pakte rest er maar één vraag.

Wanneer zien we de Europese kampioen in zijn witte trui, in combinatie met een witte broek? Dat zorgde bij enkele wereldkampioenen al voor heel mooie beelden.

“Het is genieten, ja”, klonk het zondag bij Nys. Hij reed al rond met aangepaste stickers en overschoentjes om zijn Europese titel in de verf te zetten. “Al blijft het natuurlijk afzien op de fiets, hé.”

Witte trui: check. Witte haar: Check. Nu nog de witte broek. “Ik heb vandaag gekozen voor een zwarte broek, maar ik kan niet beloven dat het er niet aankomt", knipoogde Nys bij Sporza.