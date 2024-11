Corona sloeg op hartspier van Annemerie Worst: "Wil niet doodvallen op de fiets"

De Nederlandse Annemarie Worst (28) lijkt stilaan haar oude niveau te hebben teruggevonden. En dat na een coronabesmetting die op haar hartspier sloeg.

Met een vijfde plaats op de Koppenberg en afgelopen weekend in Lokeren en Niel is Annemarie Worst uitstekend aan het seizoen begonnen. De Nederlandse moest de start van haar seizoen dus uitstellen door een coronabesmetting.

Het goede gevoel en ritme moet Worst nog terugvinden en dan doelt ze vooral op de conditie om het een hele wedstrijd vol te houden. In Lokeren was Worst goed in het begin van de wedstrijd, in Niel kwam ze er pas halfweg door.

Corona sloeg op hartspier van Worst

Tijdens haar voorbereiding op het nieuwe seizoen liep Worst dus corona op, die ook op haar hartspier sloeg. "Het was een eng idee. Ik koers enorm graag, maar wil niet doodvallen op de fiets", zegt Worst bij Het Nieuwsblad.

Na de sportieve carrière volgt er nog een groot deel van het leven. Worst bleef zo'n anderhalve week van de fiets en is ondertussen grondig onderzocht, waaruit bleek dat alles opnieuw in orde was.

Voor Worst is het seizoen dus nog maar pas begonnen, waardoor ze past voor een stage begin december. Na het Nederlands kampioenschap gaat ze wel op stage om dan het wereldkampioenschap voor te bereiden.