Lars van der Haar spaart zijn kritiek niet: "Het wordt elk jaar erger"

Lars van der Haar viel in Lokeren en Niel twee keer naast het podium. De Nederlander had wel wat te zeggen over het parcours van die laatste cross.

Een jaar geleden zorgde Lars van der Haar voor een wel heel opmerkelijk beeld tijdens de cross in Niel. De schouder van de Nederlander was uit de kom en Van der Haar duwde die met behulp van zijn fiets weer op de goede plaats. Dit jaar kende Van der Haar geen fysieke problemen, maar deed hij wel zijn beklag over het parcours van de Jaarmarktcross. ''Het leukste rondje vind ik het niet, enkel de zandbak vind ik leuk. Het wordt hier elk jaar erger", zei Van der Haar vooraf. Nys reageert op uitspraak Van der Haar ''Je moet hier voortdurend van de fiets. Maar goed, ik moet niet zeuren, wel trappen.'' Sven Nys wilde er niet veel woorden aan vuilmaken. "Dat zijn Nederlanders, hè. Die zijn rechtdoorzee. Daar moet je van houden.'' Van der Haar werd uiteindelijk vijfde in Niel, op 48 seconden van winnaar Laurens Sweeck. De Nederlander doet zo ook een goede zaak voor het klassement, waar hij na drie crossen nu tweede staat. De Nederlander volgt op drie punten afstand van leider Niels Vandeputte, zelf heeft Van der Haar drie punten voorsprong op Michael Vanthourenhout en zeven punten voorsprong op de Spanjaard Felipe Orts.