Thijs Zonneveld haalt zwaar uit naar het "verkochte" afscheid van Mark Cavendish

Mark Cavendish heeft afgelopen zondag afscheid genomen in het Singapore Criterium. De Brit 'won' ook, maar Thijs Zonneveld toont zich kritisch voor het afscheid van Cavendish.

De laatste officiële wedstrijd van Mark Cavendish blijft de slottijdrit in de Tour de France in Nice. Toch reed de Brit de afgelopen weken nog de criteriums in Saitama en Singapore, die laatste 'won' Cavendish ook.

Een mooi afscheid voor Cavendish, voor het criterium werd hij ook gehuldigd door de rest van het peloton. Thijs Zonneveld toont zich echter bijzonder kritisch voor het afscheid van Cavendish in Singapore.

Zonneveld kritisch voor afscheid Cavendish

"Maar hoe hij er (samen met een handvol collega-sprinters) ook zijn best deed om het er episch en iconisch en historisch uit te laten zien: het lukte niet", zegt Zonneveld bij Algemeen Dagblad.

"Zelfs in het interview na afloop, waarin hij probeerde emotioneel te klinken, kreeg je het gevoel dat je zat te kijken naar inderhaast in elkaar geflanst amateurtoneel. In vrijwel elk profcriterium staat de uitslag al van tevoren vast. De grootste (en duurste) namen staan op het podium, de kleintjes zijn pelotonvulling."

"Het was natuurlijk het mooist geweest als hij nog op de avond van zijn 35ste etappezege in de Tour afscheid had genomen. Ter plekke, vanachter een formica tafeltje van een Frans hotel. Maar in plaats daarvan verkocht hij zijn eigen afscheid."

A special peloton goodbye ❤️



Mark Cavendish's legendary career is about to come to a close in Singapore 🥲 pic.twitter.com/NQ79RLAlrH — Eurosport (@eurosport) November 10, 2024