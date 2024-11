Titelverdediger Tadej Pogacar reageert vurig op keuzes van Tour de France in 2025

Het parcours van de Tour de France 2025 is inmiddels bekend. Titelverdediger Tadej Pogacar is niet onder de indruk van de keuzes die gemaakt zijn.

Tadej Pogacar won dit jaar nog eens de Tour, nadat hij in 2020 en 2021 al eens eindwinnaar. In 2022 en 2023 werd hij tweede, na Jonas Vingegaard. Dit jaar smeerde Pogacar Vingegaard meer dan 6 minuten aan in de eindstand.

Intussen is het parcours voor 2025 officieel voorgesteld. "Elk jaar wordt er gespeculeerd voor wie het parcours bedoeld is en wie het het beste past", citeert Siol.net de titelverdediger. "Maar ik zie het gewoon als een grote ronde van 21 dagen, net zoals alle andere grote ronden."

"Zo'n route zegt mij dus niet veel, maar toch vind ik het leuk om de beklimmingen die we gaan doen van tevoren al te zien", aldus de Sloveen. "De stijl van de ronde is elk jaar min of meer hetzelfde."

Pogacar over terugkeer naar verleden in de Tour

De Tour komt in 2025 terug op de plaatsten waar het voor Pogacar in het verleden mis liep. Op de Mont Ventoux loste Vingegaard Pogacar voor het eerst in 2021. In 2022 deed hij dat met hulp van Van Aert op Hautacam, in 2023 op de Col de la Loze.

Pogacar is er niet door onder de indrukt. "Misschien willen ze met het opnemen van de Col de la Loze, Mont Ventoux en Hautacam op de proef stellen, maar dat is alleen maar olie op het vuur gooien."