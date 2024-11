Waarom Laurens Sweeck plots wel weer kon winnen: "Dat was het grote verschil"

Laurens Sweeck heeft in Niel zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. Toch is hij niet helemaal tevreden met de start van zijn seizoen.

Na de Exact Cross in Essen mocht Laurens Sweeck ook in Niel zegevieren met een solo van bijna start tot finish. De 30-jarige Sweeck deed zijn naam als zandspecialist alle eer aan en hield Orts en Vandeputte af.

Met twee zeges dit seizoen is Sweeck naast Van der Haar en Nys slechts de derde renner die dit seizoen meer dan één keer kan winnen. Sweeck doet zo beter dan Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Niels Vandeputte.

Sweeck mag Superprestige al vergeten

Toch is Sweeck niet helemaal tevreden met de start van zijn seizoen. In Ruddervoorde (19de) en Overijse (15de) was Sweeck helemaal niet goed. "Ik wilde van de Superprestige een doel maken, maar na twee manches had ik welgeteld één puntje", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Sweeck staat na zijn zege in Niel nu op de twaalfde plaats in de Superprestige met 16 punten, maar dat zijn er al 23 minder dan leider Niels Vandeputte. In één manche zijn er maximaal 15 punten te verdienen.

Een verklaring voor die slechte prestaties heeft Sweeck eigenlijk niet. "Het grote verschil met de andere wedstrijden was dat ik eindelijk een goede start nam waardoor ik meteen zelf het tempo kon bepalen."