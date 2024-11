Een gulden middenweg? 'Remco Evenepoel en co krijgen goed nieuws van Giro-organisator RCS'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het kan nog een hele tijd wachten zijn voor de Giro officieel het parcours voor 2025 publiek maakt. Om de renners te helpen om hun programma te maken, doet de Giro wel een geste.

Op 12 november had RCS, de organisator van de Giro, het parcours voor 2025 moeten voorstellen. Maar het besliste onlangs om die presentatie uit te stellen naar 13 januari. Binnen twee maanden dus maar.

Enerzijds zou er een probleem zijn met de Grande Partenza in Albanië, waar de eerste drie ritten zouden worden gereden. Volgens sommigen door bureaucratische problemen, anderen zeggen dan weer dat er problemen zijn met de factuur tussen 5 en 8 miljoen euro voor de Giro-start.

Anderzijds loopt ook het contract met energiemaatschappij Enel af, dat de voorbije jaren de roze trui sponsorde. Als er geen akkoord wordt gevonden voor een verlenging, dan moet RCS nog op zoek naar een vervanger.

Rijdt Evenepoel de Giro in 2025?

Renners kunnen echter niet wachten tot 13 januari om hun programma te maken. RCS zou volgens HLN dan ook de parcoursinfo voor de rest van de Giro vrijgeven aan de teams. En daarbij ook details over de sleuteletappes.

Dat zou goed nieuws zijn voor Remco Evenepoel, een dubbel Giro-Tour zou op tafel liggen in 2025. Met de info over de rest van de etappes kan er dan ook beslissing worden genomen of Evenepoel wel degelijk de Giro zal rijden.