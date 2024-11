Mario De Clercq stellig over Van Aert en Van der Poel: "Gaan ze nooit willen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het blijft wachten op nieuws over de terugkeer van Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veldrijden. Mario De Clercq verwacht dat de 'Grote Twee' in de kerstperiode wel terug zullen zijn.

Het nieuwe seizoen in het veldrijden is ondertussen zo'n maand oud. Met veel verschillende winnaars en Thibau Nys die stappen vooruit zet, is er weinig reden tot klagen. Toch wachten velen op Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Mario De Clercq is er zeker van dat Van der Poel en Van Aert eind december opnieuw het veld zullen induiken. "Ze kunnen toch ook geen hele winter niets doen?", zegt hij bij WielerFlits. "Dat is volgens mij nooit aan de orde en dat gaan ze nooit willen."

Wat deden Van der Poel en Van Aert vorig seizoen?

Van Wout van Aert weten we dat hij na de ploegstage van Visma-Lease a Bike, die eindigt op 19 december, opnieuw gaat crossen. In de Wereldbeker van Hulst (21 december) of Zonhoven (22 december) zou hij zijn rentree kunnen maken.

Dat zou in de lijn liggen van de voorbije seizoenen. Vorig jaar begon Van Aert wel op 9 december in Essen, maar vertrok dan op stage en reed pas op 22 december zijn volgende cross. In totaal reed Van Aert vorig seizoen acht crossen.

Mathieu van der Poel begon er vorig jaar op 16 december in Herentals aan, een week vroeger dan eerst gepland. Van der Poel reed 14 crossen en won er 13 van, enkel in Benidorm won hij niet door een valpartij.