Past WK veldrijden nu wel in programma van Wout van Aert? Niels Albert deelt klein steekje uit

Hoe zal het crossprogramma van Wout van Aert er uit zien deze winter? En zal er opnieuw plaats zijn voor het WK? Volgens Niels Albert is er alleszins geen reden om te twijfelen.

Vorig seizoen beperkte Wout van Aert zijn seizoen in de cross tot negen wedstrijden. Hij won in Essen, Heusden-Zolder en Benidorm, werd vier keer tweede, een keer derde en een keer vijfde. Het werd zo een korte passage in het veld.

Het WK veldrijden in Tabor liet Van Aert bewust links liggen, om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het Vlaamse voorjaar. Van Aert droomde van een zege in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Door een valpartij in Dwars door Vlaanderen kwam Van Aert daar echter nooit aan de start. Hij won wel Kuurne-Brussel-Kuurne en werd derde in de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic.

Rijdt Van Aert nu wel WK veldrijden?

"Voor het WK was er vorig jaar geen ruimte in zijn opbouw naar de klassiekers, maar was zijn wegseizoen van nu dan zo veel gunstiger?", is Niels Albert toch kritisch bij WielerFlits. Staat Van Aert nu wel aan de start?

Het WK wordt in het Noord-Franse Liévin gereden en zou op maat moeten zijn van Van Aert én Van der Poel. De laatste wereldtitel in het veld van Van Aert dateert alweer van 2018. In 2019, 2021 en 2023 werd hij telkens tweede na Van der Poel.