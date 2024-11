Van Aert gaat Van der Poel en Evenepoel achterna, maar moet zijn meerdere erkennen in vrouw Sarah

Wout van Aert is op dit moment in Spanje om zich voor te bereiden op het veldrijden en het nieuwe wegseizoen. En dat doet hij in goed gezelschap.

Het is inmiddels al meer dan twee maanden geleden dat Wout van Aert zwaar ten val kwam in de Vuelta. Sinds begin oktober zit Van Aert weer op de fiets, zo'n week geleden vertrok hij naar Spanje voor een stage. Van Aert zal een kleine drie weken in de buurt van Denia blijven om zich voor te bereiden op de eerste ploegstage van Visma-Lease a Bike begin december. Die eindigt op 19 december, waarna Van Aert opnieuw het veld induikt. Van Aert loopt opnieuw In Spanje beperkte Van Aert zich tot fietsen, zo trok hij er dinsdag op uit voor een training van net geen 127 kilometer met onderweg ook 2000 hoogtemeters. Van Aert deed dat samen met zijn nieuwe ploegmaat Tijmen Graat (21). Daarna trok Van Aert voor eerst sinds lang nog eens zijn loopschoenen aan, samen met zijn vrouw Sarah De Bie. Van Aert hield het op een beperkte 4 kilometer, De Bie deed er nog twee kilometer extra bij. Wielrenners die lopen, het is geen nieuwigheid meer. Onder meer Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel maakten de voorbije week indruk. Evenepoel liep zo'n tien kilometer, Van der Poel een halve marathon.