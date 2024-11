Zorgt Van der Poel voor een absolute shock? "Een dikke middelvinger naar de UCI"

Het blijft afwachten of wereldkampioen Mathieu van der Poel deze winter het veld induikt. De UCI deed nochtans inspanningen om Van der Poel zo veel mogelijk manches in de Wereldbeker te laten rijden.

De UCI gooide de kalender van de Wereldbeker dit seizoen om, de eerste manche vindt pas op 24 november in Antwerpen plaats. De twaalf manches van de Wereldbeker worden dan in zo'n twee maanden afgewerkt.

De gedachtegang bij de UCI en Flanders Classics was om Wout van Aert en Mathieu van der Poel in zo veel mogelijk manches aan de start te krijgen. De vraag is alleen hoeveel manches ze zullen rijden deze winter.

Past Van der Poel voor de Wereldbeker?

Van Aert weten we dat hij pas na 19 december het veld induikt, dan zijn er al vier manches gereden. Bij Van der Poel is het zelfs afwachten of hij deze winter wel in het veld te zien zal zijn. Bart Wellens zou het een blamage voor de UCI vinden.

De UCI maakte de Wereldbeker namelijk zo compact om Van der Poel en Van Aert zoveel mogelijk aan de start te krijgen. "Als iemand als Van der Poel een groot deel van die crossen links laat liggen, dan is dat een dikke middelvinger naar de UCI", zegt Wellens bij WielerFlits.

Wellens vindt het Van der Poel zijn volste recht als hij dat zou doen. "En het is knap dat je die topper bent die überhaupt kan zeggen: ik ga dit jaar niet crossen. Dan sta ik daar ook helemaal achter."