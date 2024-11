Bondsvoorzitter Van Damme dient Philippe Gilbert van antwoord na stevige uithaal

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Serge Pauwels en niet Philippe Gilbert is aangesteld als nieuwe Belgische bondscoach. De ex-renner uitte zijn kritiek, maar voorzitter Tom Van Damme antwoordt duidelijk.

Zo'n zes weken na het afscheid van Sven Vanthourenhout heeft Belgian Cycling met Serge Pauwels een opvolger aangesteld. Hij was al assistent-bondscoach van Vanthourenhout en zet nu dus een stap hogerop.

En dat is niet naar de zin van Philippe Gilbert. De ex-renner solliciteerde openlijk naar de job van bondscoach en toonde ook zijn ambities. Dat hij naast de job greep, zorgde dan ook voor frustratie bij Gilbert.

Bondsvoorzitter Van Damme reageert op uithaal Gilbert

Volgens Gilbert is zijn kandidatuur nooit serieus overwogen. "Er zijn ook gesprekken geweest met Philippe", zegt bondsvoorzitter Tom Van Damme bij Sporza. "Dat was overigens een zeer constructief gesprek.

"De visie van de federatie sluit echter dicht aan bij die van Serge: de band tussen jeugd en profs is zo belangrijk geworden, dat er doorstroming nodig is. Die lijn hebben we aangehouden", stelde Van Damme nog.

Een echte vacature voor de nieuwe bondscoach is er nooit echt uitgeschreven. Er werden gesprekken georganiseerd met verschillende kandidaten zoals Gilbert. Maar Pauwels trok uiteindelijk dus aan het langste eind.