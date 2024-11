Kan Thibau Nys al concurreren met Mathieu van der Poel? Bart Wellens windt er geen doekjes om

Thibau Nys is aan knappe reeks bezig van drie overwinningen in drie weken. Maar wat kan hij tegen wereldkampioen Mathieu van der Poel?

Het crossseizoen van Thibau Nys begon door ziekte in voorbereiding niet goed met een twaalfde plaats in Beringen en een dertiende plaats in Ruddervoorde. Maar daarna begon het wel beter te lopen voor Nys.

Hij won in Overijse, werd vierde in de Koppenbergcross en won daarna het Europees kampioenschap. Ook afgelopen zondag in Lokeren was Nys de sterkste. Merksplas en Hamme wordt deze week zijn eerste dubbele weekend.

Iedere cross bevestigen blijft belangrijk voor Nys, maar velen kijken nu al uit naar een strijd met Wout van Aert vanaf de kerstperiode. Bart Wellens verwacht dat Van Aert wel eens moeite zou kunnen hebben met Nys.

Kan Nys Van der Poel al aan?

Van wereldkampioen Van der Poel is er nog geen nieuws over een programma. Toch denkt Wellens dat de verhoudingen duidelijk zullen zijn. "Mathieu, dat is nog een ander paar mouwen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Is hij enigszins op niveau, dan zal hij weinig last hebben met Thibau." Vorig jaar had Van der Poel van niemand last, hij won 13 van zijn 14 crossen. Enkel in Benidorm won Van der Poel niet na een botsing tegen een paal in de slotronde.