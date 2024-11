Primoz Roglic komt met totaal onverwachte uitspraak over dominantie van Tadej Pogacar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Primoz Roglic wil in 2025 hoge ogen gooien. De verwachtingen bij Red Bull-BORA-hansgrohe zijn bijzonder groot.

Met de komst van Red Bull als extra sponsor bij de Duitse wielerploeg BORA-hansgrohe sinds dit jaar zijn de beschikbare financiële middelen aanzienlijk groter geworden. Er kwamen met Pitchie, Lazkano en Tratnik enkele stevige kleppers bij en ook de staff werd gevoelig uitgebreid. Alles moet bijdragen om te schitteren in de grote rondes.

Primoz Roglic won dit jaar de Vuelta, maar de Tour de France blijft ongetwijfeld het doel bij uitstek van de Sloveen. Al moet hij dan wel afrekenen met Pogacar, Vingegaard en Evenepoel.

Of hij erbij zal zijn in Frankrijk wil Roglic nog niet bevestigen, maar aan zijn woorden is duidelijk te horen dat de Tour de France nog hoog op zijn verlanglijstje staat. “Voor volgend jaar staat er nog geen naam op het palmares, dus ik zou niet weten waarom ik mijn droom om de Tour te winnen zou moeten opgeven”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

“Mijn leven zou er niet door veranderen als ik effectief win, maar ik wil er toch alles aan doen om die droom werkelijkheid te laten worden. Alleen weet ik niet op welk niveau ik zal zijn, of Remco Evenepoel, of Jonas Vingegaard, of Tadej Pogacar. Misschien zijn ze straks allen nog vijftig procent beter.”

Stel je voor, Pogacar nog 50 procent beter. “Ik hoop vooral dat hij niet meer zal verbeteren”, lacht Roglic. “En niet alleen voor mezelf, maar voor het hele peloton. En voor de toeschouwers. Want het is super voor Tadej dat hij zich amuseert, maar voor zij die spektakel willen zien is het wel vervelend.”