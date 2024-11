'Twee topteams haakten al af, ex-bondscoach Vanthourenhout heeft maar één optie over'

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met Serge Pauwels en Angelo De Clercq heeft Belgian Cycling de opvolgers voor Sven Vanthourenhout woensdag voorgesteld. Bij Vanthourenhout zelf is het nog altijd wachten op witte rook.

Bij zijn afscheid als bondscoach stelde Sven Vanthourenhout dat er eind oktober duidelijkheid moest zijn over zijn toekomst. Halfweg november is er echter nog altijd geen nieuws over waar hij aan de slag gaat.

Vanthourenhout pakte zondag nog uit met een bericht op zijn sociale media. Daarin stelde hij dat hij gesprekken had gehad met enkele ploegen, maar dat hij zijn handtekening nog nergens had gezet onder een contract.

De voorbije weken onderhandelde Vanthourenhout onder meer met Soudal Quick-Step. "Sven claimde een positie boven de ploegleiders, een coördinerende rol. Dat lag moeilijk", zei Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Schiet enkel nog UAE over voor Vanthourenhout?

Eind oktober meldde WielerFlits dat er een akkoord was tussen Vanthourenhout en Red Bull-BORA-hansgrohe. Die gesprekken zouden ook tot niets geleid hebben, Vanthourenhout gaat dus ook niet aan de slag bij de Duitse ploeg.

Volgens Het Nieuwsblad zou enkel UAE Team Emirates dus nog een optie zijn voor Vanthourenhout. Er zou ook interesse zijn vanuit andere sporten, maar de voorkeur van Vanthourenhout ligt wel bij de wielerwereld.