Vermeersch werd omver geblazen door wat Van der Poel deed: "Fenomenaal gewoon"

Dit voorjaar verkeerde Mathieu van der Poel in een supervorm. De toenmalige wereldkampioen had al de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven toen hij aan de start kwam van Parijs-Roubaix.

Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck domineerde de koers vanaf de start, maar op zo'n 60 kilometer van de streep reed Van der Poel alleen weg. Op dat moment reed Gianni Vermeersch, die zesde werd, op kop.

"Ik had gezegd dat ik vanaf daar het tempo zo hoog mogelijk ging leggen. Ik wist dat die aanval ging komen, maar niet precies waar. Ik vond van mezelf dat het tempo behoorlijk hoog lag, maar hoe snel Mathieu voorbijvloog…", zegt hij bij Wieler Revue.

Vermeersch wist meteen dat de kans klein was dat iemand het gat op Van der Poel nog zou dichtrijden. Heel hard schrok Vermeersch er ook niet van, hij zag Van der Poel op training al vaak zo'n stoten uithalen.

"Fenomenaal gewoon wat voor versnelling hij in huis heeft. Dat filmpje ging viraal en zie ik nog steeds weleens langskomen op Instagram." Voor Vermeersch zelf was Parijs-Roubaix een hoogtepunt in zijn carrière door zijn zesde plaats.

The most violent attack in the history of Paris-Roubaix: Mathieu van der Poel accelerates on the cobbled sector of Orchies at 60 km/h. 🚀 He literally left everyone in the dust today. #ParisRoubaix pic.twitter.com/OG9knZJ2Ug