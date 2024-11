🎥 Het liep nog net niet mis: Ceylin Alvarado hoe ze zege nog bijna uit handen gaf in Merksplas

De Nederlandse Ceylin Alvarado heeft de Superprestige in Mersplas gewonnen. Het werd nog spannend in de slotronde, maar ze hield wel Lucinda Brand af.

Nog altijd geen Fem van Empel in Merksplas, de wereldkampioene is sinds het Europees kampioenschap afwezig. Maar het werd wel opnieuw een mooie strijd tussen Alvarado, Brand, Casasola en de verrassende Schreiber.

De Luxemburgse Schreiber kreeg in de eerste twee ronden een kleine voorsprong, maar werd daarna ingelopen. De beslissing viel in de voorlaatste ronde, toen Casasola Brand hinderde. Alvarado kreeg een kleine voorsprong cadeau.

Alvarado wint opnieuw in Merksplas

De Nederlandse had nog wat moeite met de zandbak in de slotronde, maar Brand kwam niet meer tot op het wiel. Voor Alvarado haar derde zege op rij in Merksplas en haar vijfde zege van het seizoen. Het is ook haar derde zege op vier crossen in de Superprestige.

"Ik ben bijzonder moeten gaan, maar ik moest mijn moment pakken toen ik een kloofje kreeg. Ik wist dat het op zo'n snelle ronde het lastig zou zijn om gat dicht te krijgen tenzij je superbenen hebt", zei Alvarado achteraf.

In de zandbak liep het nog bijna mis. "Ik was vermoeid en zat nog te denken dat ik die zandpassage nog één keer goed door moest komen om te winnen. Maar dan gaat het halverwege mis en verloor ik de focus. Ik liep zo snel ik kon, maar dat was niet snel meer. Ik bleef gewoon rijden tot op de meet want de sprint was te kort om echt te kunnen sprinten."