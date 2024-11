🎥 Laurens Sweeck is de slimste in razendsnel Merksplas, maar is wel bijzonder eerlijk

Laurens Sweeck heeft voor de tweede keer deze week gewonnen. Na zijn zege in Niel maandag was hij nu de beste in de razendsnelle cross in Merksplas.

Het parcours in Merksplas was bijzonder snel en het was zeer moeilijk om een verschil te maken. In de laatste ronde streden onder meer Vanthourenhout, Aerts, Sweeck, Nys, Iserbyt, Van der Haar en Vandeputte voor de zege.

Laurens Sweeck gooide een bom in de laatste ronde en nam meteen een voorsprong. Voor eigen publiek wilde Aerts echter niet afgeven. Ook Europees kampioen Thibau Nys zat goed in derde positie en kon nog winnen.

Sweeck bleef echter foutloos in de zandbak en behield zijn kleine voorsprong. Na zijn demonstratie van maandag in Niel zijn tweede zege overwinning deze week. Toon Aerts moest tevreden zijn met plek drie. Nys liet de derde plaats nog aan Van der Haar.

Laurens Sweeck de beste in Merksplas

"Ik kan nu wel zeggen dat ik het juiste heb gedaan, en de winnaar heeft gelijk. Maar ik had niet de benen om heel de wedstrijd vooraan mijn plaats af te dwingen", gaf Sweeck eerlijk toe achteraf. "Maar op het juiste moment vond ik nog wat adem om de move naar voren te maken."

"In de laatste ronde was het gewoon positie houden, proberen de aanval in te zetten en hopen dat er niemand meer over kwam. Ik viel aan en wist dat het vandaar moeilijk was om nog iemand voorbij te gaan."

"Er zat wel nog iets op mijn aanval en dat leek ook de beste verdediging. Vanthourenhout en Aerts hadden hun aanval al ingezet en plafoneerden een beetje toen ik aanviel. Ik heb toen gewoon niet getwijfeld."