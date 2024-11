Florian Vermeersch onthult hoe transfer naar UAE tot stand kwam én hoe goed hij Pogacar al kent

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Florian Vermeersch verlaat straks Lotto Dstny en trekt naar UAE Team Emirates. Daar wordt hij onder meer ploegmaat van Tadej Pogacar.

Na 4,5 jaar als prof bij Lotto Dstny rijdt Florian Vermeersch de komende twee jaar voor UAE Team Emirates. Daar wordt hij samen met Tim Wellens en Rune Herregodts de derde Belg bij de ploeg van Tadej Pogacar.

Voor zijn transfer naar UAE Team Emirates kende Vermeersch Pogacar nog niet echt. "De eerste keer dat ik hem sprak was in Canada dit jaar, voor 20 seconden of zo", zegt Vermeersch bij Het Nieuwsblad.

Eind oktober heeft Vermeersch iedereen leren kennen op de teamdagen in Abu Dhabi. "Tim Wellens hielp me daarbij, op z’n Tims." Doordat Vermeersch ook nog niet officieel bij UAE rijdt, had hij ook geen sponsorverplichtingen tijdens de teamdagen.

Vermeersch over transfer naar UAE Team Emirates

De transfer van Vermeersch werd al vroeg dit jaar afgerond, ondanks zijn dijbeenbreuk. De eerste contacten werden gelegd door de makelaar van Vermeersch, Dries Smets van Wasserman.

"En dan hebben we samen een videocall gehad met Mauro Gianetti (CEO van UAE Team Emirates, nvdr.) en zo was ik eigenlijk redelijk snel overtuigd van mijn rol binnen de ploeg." Vermeersch krijgt onder meer een vrije rol in de klassiekers, behalve als Pogacar aan de start staat.