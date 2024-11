Moet Remco Evenepoel vrezen? Tadej Pogacar waarschuwt opnieuw stevig

Tadej Pogacar slaagde er dit jaar in om de dubbel Giro-Tour te winnen. Hij was de eerste renner sinds 1998 die daar in slaagde.

Voor Tadej Pogacar was de dubbel Giro-Tour dit jaar het grote doel. De Sloveen wilde de eerste renner worden sinds Marco Pantani in 1998 worden die beide grote rondes in één jaar. En dat deed hij met verve.

In de Giro won Pogacar zes ritten en het eindklassement, nummer twee Dani Martinez eindigde net niet op tien minuten achterstand. Ook in de Tour demonstreerde Pogacar, met meer dan zes minuten voorsprong op nummer twee Jonas Vingegaard.

Pogacar heeft nu één keer de Giro en drie keer de Tour op zijn palmares staan, enkel de Vuelta ontbreekt nog. In 2019 nam Pogacar in zijn eerste profjaar al eens deel aan de Vuelta. Hij op zijn 19de toen drie ritten en werd derde in het eindklassement.

Dubbel Tour-Vuelta voor Pogacar in 2025?

En het lijkt erop dat de Sloveen de komende jaren twee grote rondes per jaar zal afwerken. "Het afgelopen seizoen met twee grote rondes erin werkten prima voor me. Ik denk dat ik nog een paar jaar in dit ritme door ga", zei Pogacar bij Wieler Revue.

Volgend jaar lijkt Pogacar de Tour en de Vuelta te rijden. Als hij er in slaagt om die twee grote rondes in één jaar te winnen, is hij de eerste die daar in slaagt sinds Chris Froome in 2017.