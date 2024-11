Titelverdediger De Vylder klopt zich op de borst, favoriet Van den Bossche dient hem van antwoord

Titelverdedigers Lindsay De Vylder en Robbe Ghys gaan als koploper het slotweekend in van de Zesdaagse van Gent. Ze worden wel op de hielen gezeten door twee andere duo's.

Met nog twee dagen te gaan staan Lindsay De Vylder en Robbe Ghys nog altijd op kop in de Zesdaagse van Gent. Ze tellen in totaal 243 punten. Jules Hesters en Aaron Gate tellen 211 punten en staan in dezelfde ronde.

Ook Benjamin Thomas en Fabio Van den Bossche staan nog in dezelfde ronde, zij verzamelden al 208 punten. De andere duo's volgen op minstens twee ronden en hebben ook nog eens minder punten.

Lindsay De Vylder is tevreden met de bonus van 35 punten op favorieten Benjamin Thomas en Fabio Van den Bossche."Zij moeten die kloof nu proberen dicht te rijden. En als wij hen viseren, kunnen ze ons niet uit de wielen rijden", zegt De Vylder bij Sporza.

Van den Bossche zet De Vylder op zijn plaats

"Ze maken het ons heel lastig, maar we plooien niet", klopt hij zich op de borst. Van den Bossche ziet dat echter anders. "Ze moesten toch plooien", vindt hij. "Wij hebben het ritme bepaald en onze stempel gedrukt in de ploegkoers."



Van den Bossche heeft met olympisch kampioen omnium Benjamin Thomas een zeer sterke partner. "Benjamin is supersterk, hij vliegt rond in de ploegkoers. Dat geeft ons vertrouwen voor de komende dagen."