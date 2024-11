Alpecin-Deceuninck heeft 'de nieuwe Tom Pidcock' beet: aanwinst zegt hoe hij zelf naar Mathieu van der Poel kijkt

Met Mathieu van der Poel heeft Alpecin-Deceuninck al een schitterende kopman en nu komt 'de nieuwe Tom Pidcock' er ook nog bij. Gal Glivar vindt alvast dat hij met Pidcock kan vergeleken worden.

De 22-jarige Sloveen zat dit jaar nog bij de opleidingsploeg van UAE, maar komt vanaf volgend seizoen uit voor Alpecin-Deceuninck. Hij legt bij BICI.Pro uit waarom hij weggaat bij UAE. "Het is eigenlijk heel simpel. We zaten niet in dezelfde golflengte in de contractbesprekingen. Het gaat dan niet zozeer over het financiële, maar over de mogelijkheden om te koersen en te verbeteren."

Er was dus nood aan verse lucht. "Omdat ik het nauwelijks zag zitten om bij UAE te blijven, ben ik op zoek gegaan naar een ander team. Alpecin kwam in beeld en die deal ging meteen door." Glivar maakt zo zijn droom waar om in de WorldTour uit te komen. "Natuurlijk kom je in de WorldTour de sterkste renners ter wereld tegen, maar ik zal graag met hen de strijd aangaan en groeien."

Genoeg kansen bij Alpecin-Deceuninck

Ze zullen bij Alpecin-Deceuninck wel opletten om hem niet op te branden. "De start van het seizoen zal rustiger zijn, met koersen die niet al te veeleisend zijn om actie te ondernemen. Voor een type renner als ik zijn er een aantal goede kansen. Ik denk dat ik er het beste van zal kunnen maken, ook omdat ik bij Alpecin-Deceuninck meer ruimte krijg."

"Als puncher ben ik snel op korte en explosieve beklimmingen", zo beschrijft Glivar zichzelf. "Daarnaast doe ik het goed in de korte sprints." Hij heeft alvast een goed voorbeeld in gedachten onder de grote namen van het huidige wielrennen. "Als ik mezelf met iemand zou moeten vergelijken, zou ik zeggen dat ik qua kenmerken op Tom Pidcock lijk."

Weinig sterren naast Van der Poel

"Alpecin is een team is dat zich echt toelegt op een bepaald soort koersen, met twee-drie renners die er bovenuit steken: Van der Poel, Philipsen en Groves", zegt Glivar over zijn nieuwe ploeg. "Daarnaast zijn er niet veel supersterren en daarom is er voor de jongeren genoeg ruimte om te groeien en kansen te krijgen."