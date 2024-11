Balen bij de ploeg van Sven Nys: Lucinda Brand deelt een sneer uit en wil een gesprek om de dingen te benoemen

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de ploeg van Sven Nys. Het is balen dat Lucinda Brand de vrouwencross in Merksplas niet heeft kunnen winnen.

De Nederlandse kampioene kwam op het einde immers nog sterk opzetten en slaagde er bijna in om een achterstand op koploopster Ceylin Alvarado nog uit te wissen. Die achterstand had er helemaal niet hoeven komen. Een incidentje in de voorlaatste ronde lag aan de basis. Bij een dalend knikje kwam Casasola ineens verrassend binnendoor.

Gevolg: Brand en Casasola hinderden elkaar, Alvarado was gaan vliegen. Zonder dat moment zag Brand het anders uitdraaien, geeft ze aan voor de Superprestige-microfoon. "Dan was in ieder geval dat gat niet gevallen, dat weet ik zeker. Anders kom ik ook niet zo terug op het einde. Dan had het afgehangen van een foutje dat iemand moest maken."

Brand wijt het aan jeugdigheid Casasola

Het is altijd erg enerverend als de uitslag mee bepaalt wordt door een factor die je zelf niet in de hand hebt. "Ik baal daar wel van. Misschien is het de jeugdigheid. Er is wel vaker al eens een actie geweest, waarbij ik dacht: "Oef". Dat is ook wel een beetje de cross, maar meestal haalt ze er zelf ook geen voordeel uit. Dan is het helemaal vervelend natuurlijk."

Er zullen cross wel geregeld halve akkefietjes voorkomen en dan is het vaak niet eens nodig om dat later nog uit te praten. In dit geval wil Lucinda Brand toch wel eens het gesprek aangaan met Sara Casasola. " Als ik de kans heb, zal ik het zeker wel eens benoemen", verzekert de veldrijdster van Baloise Trek Lions. Brand eindigde tweede, Casasola viel nog naast het podium.

Opnieuw tweede plaats voor Brand

Voor Brand was het een tweede tweede plaats op rij, want ook in Niel moest ze het al afleggen tegen Alvarado.