Nieuwe afspraak, héél andere wetten: om deze redenen moet u deze keer geen cadeau van Thibau Nys verwachten

Normaal worden er in de cross geen cadeautjes uitgedeeld. Thibau Nys zorgde voor een uitzondering in Merksplas. U mag er van op aan: in Hamme zal er voor elke meter gestreden moeten worden.

Deze namiddag staat met de Flandriencross in Hamme alweer een nieuwe afspraak op het programma. Een open strijd kondigt zich aan de Mirabrug aan. "In 2022 won Laurens Sweeck de Flandriencross, de jaren daarvoor en daarna zwaaiden telkens Wout van Aert of Mathieu van der Poel de plak, maar beide tenoren laten zich dit seizoen voorlopig niet in het veld zien", merkt de organisatie zelf op in het persbericht.

"Tenzij Sweeck zijn triomf van twee jaar geleden herhaalt, krijgen we zondag dus een nieuwe naam op de erelijst." Bij Baloise Trek Lions hopen ze natuurlijk dat die nieuwe naam zich in hun kamp bevindt. Dat is ook de ploeg die zaterdag voor een opvallende actie zorgde. Thibau Nys schonk zijn derde plaats weg aan Lars van der Haar.

'Time is money' in X2O Trofee

Op deze manier kon Van der Haar immers aan de leiding gaan in de Superprestige. De Nederlander staat ook op kop in de X2O Badkamers Trofee, maar zal die koppositie in Hamme moeten verdedigen. Deze keer zal er geen sprake zijn van cadeautjes, want in de X2O tellen heel andere wetten. Het is immers geen klassement op basis van punten maar op basis van tijd.

Elke seconde winst die je kunt boeken, is meegenomen. Dat zal ook Thibau Nys zich dan wel inprenten, want ook hij staat in de top drie van het X2O-klassement. Hij kan dus jacht maken op zijn ploegmaat Van der Haar. "De Nederlander heeft 25 seconden voorsprong op Iserbyt en 1:13 op Nys", schetst de organisatie de huidige situatie.

Revanchegevoel bij Thibau Nys

Bovendien zal Nys ook teren op revanchegevoel, nadat hij het mislopen van de zege in Merksplas beschouwde als een gemiste kans.