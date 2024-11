Soudal Quick-Step zwaait Alaphilippe uit: Lefevere vertelt heerlijke anekdote over ontdekking en heeft nog een boodschap

Het is nu bij Soudal Quick-Step tijd om echt afscheid te nemen van Alaphilippe. Lefevere kan terugblikken op verschillende hoogtepunten met zijn Franse pupil.

Ze kunnen bij Soudal Quick-Step het einde van het tijdperk Julian Alaphilippe natuurlijk niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De wielerploeg pakt op YouTube uit met de documentaire Merci, Loulou! Uiteraard komt Alaphilippe zelf aan het woord, maar ook verschillende andere mensen uit de ploeg. Onder hen ook grote baas Patrick Lefevere.

"We ontdekten Julian in een veldrit in Bredene", doet Lefevere het verhaal over hoe Alaphilippe bij de ploeg belandde. "Johan Molly had hem getipt. We waren daar met Wilfried Peeters en Johan Museew. We zeiden zijn naam luidop, hij keek verbaasd om en zei: "Wie kent mij hier?" Hij was samen met nog een andere renner aan het bibberen van de koude. Ik zei: 'Ga je wassen en kom morgen naar Service Course"."

Alaphilippe stak er bovenuit

Zo gezegd, zo gedaan. "Hij is afgekomen en we waren akkoord om hem een plek te geven in het Devo Team. We hadden veel talent, maar we zagen dat hij er toch wat bovenuit stak. Na een jaar lieten we hem doorstromen naar het WorldTour-team." De rest is geschiedenis. Alaphilippe schitterde in de grote ronden, WK's en Milaan-Sanremo, maar de laatste jaren waren wat minder.

"Ik ga de goede momenten onthouden en de mindere momenten naar de achtergrond duwen", verzekert Lefevere. "Als we hem in de toekomst tegenkomen, zal het altijd een prettig weerzien zijn. Ik wens hem het beste, zolang hij ons niet te veel klopt. Voor mij zal hij altijd de Julian zijn die we ontdekt hebben op zijn zeventiende", is zijn boodschap.

Lefevere noemt Alaphilippe een kind van het huis

"Na tien jaar was het misschien het moment om verse lucht op te zoeken, om misschien weer wat meer 'moral' te krijgen. Hij zal altijd een kind zijn van het huis."