Thibau Nys kijkt opnieuw in eigen boezem en geeft de stand van zaken na zijn valpartij: "Dat was een harde klap"

Het is twee dagen na elkaar een verhaal van zelfkritiek bij Thibau Nys, maar vooral zijn valpartij in Hamme zadelde de crossliefhebbers op met zorgen. Die weet hij wel grotendeels weg te nemen.

Thibau Nys heeft bij VTM het moment van zijn valpartij in de Flandriencross beschreven. "De strijd voor de overwinning was voor mij wel al gepasseerd. Ik moest al wat loslaten. Dan schiet ik met mijn pedaal uit het spoor en raak ik de paal. Dat was een fameuze klap. Het valt allemaal heel goed mee, maar ik ging wel tegen 35 à 40 kilometer per uur tegen de grond."

De schade is niet al te ernstig. Dat is het belangrijkste. Het is dus niet zo dat we hem door deze val de komende crossen moeten missen. "Mijn nek is een klein beetje stijf en ik kan mijn knie moeilijk bewegen. Al bij al is het niet al te erg", stelt Nys iedereen gerust. De Belgische veldritwereld slaakt hierbij dan ook meteen een zucht van opluchting.

Beste eraf op het einde bij Thibau Nys

Nys reed voorts een erg actieve cross, maar verdween in het slot van het voorplan. "Als je in de laatste ronde die foutjes maakt en niet al te kort op het wiel zit, is dat een teken dat het beste er een klein beetje af is. Je kunt het in de details gaan zoeken. Als ik de benen had om te winnen, had ik het wel gedaan. Ik ben minder teleurgesteld dan gisteren, omdat ik gisteren het gevoel had dat ik iets had laten liggen."

Nys kan dus wel leven met Niels Vandeputte als winnaar. "De beste en zeker de slimste heeft de cross gewonnen. Ik haalde wel een hoog niveau in deze twee dagen. Ik heb het een klein beetje verkeerd aangepakt. Je moest met 101% aanzetten om echt weg te geraken. Dat heb ik nooit gedaan. Het was op 95%, om daarna ook nog iets over te houden, maar dan kan al de rest nog wel mee."

Geen superverstandige cross van Nys

"Zo doe je jezelf een klein beetje dood, zonder het resultaat te veranderen", is Nys hard voor zichzelf. "Het was niet echt superverstandig, maar had bij het ingaan van de laatste ronde het gevoel dat ik nog altijd kon winnen." Dat bleek dan toch wat te hoog gegrepen. "Technisch en fysiek was het zeker niet mijn beste cross."