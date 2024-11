Eindwinst in de Zesdaagse of olympische medaille? Fabio Van den Bossche verklapt zijn voorkeur

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Fabio Van den Bossche heeft zondag voor het eerst in zijn carrière de Zesdaagse van Gent gewonnen. Na zijn bronzen olympische medaille opnieuw een hoogtepunt.

Samen met olympisch kampioen omnium Benjamin Thomas was Fabio Van den Bossche de topfavoriet voor de eindzege in de Zesdaagse van Gent. In de laatste 25 ronden maakten ze het verschil en klopten ze Ghys/De Vylder.

Voor de 24-jarige Fabio Van den Bossche een kinderdroom die uitkomt. "Ik ben nog maar 24, maar omdat ik al een hele tijd mee rijd met de profs, voelt het inderdaad een beetje als ‘eindelijk’. Ik zat hier een beetje op te wachten, ja", zegt hij bij HLN.

Van den Bossche groeide op in Lochristi en Laarne, vlak bij Gent. Het voelt voor hem dan ook aan als een thuiswedstrijd. Hij kwam op zijn zevende voor het eerst naar de piste van Gent en was meteen geboeid.

Zesdaagse of medaille op de Spelen?

"Ik maak hier een kinderdroom waar. Voor mij is dit even goed als een medaille op de Olympische Spelen", stelt Van den Bossche. In het omnium pakte hij deze zomer brons en stond hij samen met Thomas op het podium.

Van den Bossche legde ook uit waarom de twee gelijkwaardig zijn voor hem. "Als je 7 jaar bent, dan droom je niet van een medaille op de Olympische Spelen, je weet niet wat dat is. Dan droom je van de Zesdaagse, iets dat je zelf kan zien."