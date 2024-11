Ondanks uitblijven van zege: Sven Nys onthult waarom hij tevreden is over weekend van Thibau Nys

Geen zege voor Thibau Nys afgelopen weekend, hij stond zelfs niet op het podium. Toch onthoudt vader Sven Nys iets positiefs.

De eerste twee weken zorgden nog voor twijfel bij Thibau Nys. Hij werd amper twaalfde in Beringen en dertiende in Ruddervoorde. Maar sinds Overijse gaat het steeds beter met Nys, daar won hij zijn eerste cross van het seizoen.

Daarna was er een vierde plaats in de Koppenbergcross en winst op het EK en in Lokeren. Afgelopen weekend dubbelde Nys voor het eerst dit seizoen. In Merksplas werd hij vierde, door een val in de slotronde werd Nys veertiende in Hamme.

Sven Nys tevreden met weekend van zoon Thibau

Geen nieuwe zege en zelfs geen podiumplaats dus voor Nys. Toch onthoudt vader Sven Nys iets positiefs aan afgelopen weekend. "Ik vond dat hij heel goed hersteld was van de inspanning van zaterdag, daar ben ik zeer tevreden over", zei hij bij Het Nieuwsblad.

"In dat opzicht was het zeker een geslaagd weekend." Nys streed telkens mee tot de slotronde voor de overwinning, maar dan liep er telkens iets mis. Maar niets om ongerust over te zijn dus.

Komend weekend rijdt Nys dus weer maar één cross, namelijk de eerste manche van de Wereldbeker op zondag. Daar werd hij vorig jaar negende op 1'22" van wereldkampioen Mathieu van der Poel, die er nu dus niet bij is.