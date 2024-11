Thibau Nys is klaar en duidelijk na weekend zonder zege: "Heb ik altijd gezegd"

Geen nieuwe zege voor Thibau Nys afgelopen weekend. Toch is de Europese kampioen tevreden over zijn enige dubbele weekend.

In Merksplas had Thibau Nys eigenlijk op het podium moeten staan, maar hij gaf zijn derde plaats nog af aan ploegmaat Lars van der Haar. Hij pakte zo nog een puntje extra in de Superprestige en kwam zo aan de leiding.

Voor Nys was het echter al eerder fout gelopen in de laatste ronde Merksplas, waardoor hij niet meer meedeed voor de zege. Dat was ook het geval in Hamme, maar daar viel Nys ook stevig in de slotronde.

Geen zege, Thibau Nys wel tevreden

Geen nieuwe zege dus voor Nys, die op drie blijft steken. Toch was de Europese kampioen achteraf wel tevreden. Nys haalde weer een hoog niveau, maar ging toch zonder zege naar huis. "Dat is jammer, maar zeker niet het einde van de wereld", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik heb ook vóór het seizoen altijd gezegd dat ik niet elke wedstrijd hoef te winnen. Het is heel jammer dat het dit weekend niet gebeurt, maar ik ben wel elke keer aanwezig om de cross te kleuren", stelt Nys duidelijk.

En daar heeft hij wel gelijk in. Sinds zijn eerste zege in Overijse een maand geleden doet Nys altijd mee voor zege. Zondag in de eerste manche van de Wereldbeker in Antwerpen hoopt Nys opnieuw van de zege te kunnen proeven.