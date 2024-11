Toon Aerts beseft het nu veel meer dan vroeger: "Eigenlijk is dat niet logisch"

Toon Aerts stond zaterdag in Merksplas voor de tweede keer dit seizoen op het podium. En die podiumplaatsen waardeert hij nu veel meer dan vroeger.

In de Koppenbergcross stond Toon Aerts voor het eerst in meer dan twee jaar nog eens op het podium van een veldrit. Meteen na zijn schorsing werd hij vierde in Sint-Niklaas en Brussel, in Oostmalle gaf hij op na een val.

Aerts dacht dat hij dit seizoen hetzelfde niveau zou kunnen halen, maar het verschil is dat iedereen nu met gelijke wapens strijdt. Bij zijn comeback in februari was iedereen moe, Aerts was fris en bijzonder gretig.

Aerts over podiumplaatsen met Van der Poel en Van Aert

Podiumplaatsen zijn dus geen evidentie meer voor Aerts. Iets wat voor zijn schorsing wel het geval wat. "Toen stond ik bij wijze van spreken ’s morgens op en wist ik dat ik op het podium zou rijden, ook met Wout en Mathieu aan de start", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik heb eens een seizoen gehad met 31 podiumplaatsen (op 38 crossen, nvdr.). Eigenlijk is dat niet logisch terwijl het mij toen de normaalste zaak van de wereld leek", beseft Aerts nu. Daarom geniet hij er nu meer van.

Het doet iets met Aerts dat hij weer op het podium kan staan. En hij merkt ook dat het publiek er anders mee omgaat. Zijn supporters waren in Merksplas aan het zingen aan het podium. Vroeger had hij dat leuk gevonden, nu echt speciaal.